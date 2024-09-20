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Эменике выразил желание стать тренером «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике выразил готовность войти в тренерский штаб красно-белых. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас не могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь. Хотел бы поработать в “Спартаке”? Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь. Чем бы хотел заниматься в клубе? В зависимости от того, что нужно “Спартаку”. Готов быть вторым тренером, работать в молодёжной команде», — сказал Эменике.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Он провел за красно-белых 51 матч, в которых забил 24 мяча и сделал восемь голевых передач. В составе «Спартака» Эменике стал серебряным призером чемпионата России.

Последним клубом нигерийца был бельгийский «Вестерло», который он покинул в ноябре 2019 года.

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