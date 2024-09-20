Севикян — о «Локомотиве»: Очень рад вернуться в родной клуб

«Очень рад вернуться в родной клуб. Приятные ощущения! Счастлив выступать за родную команду, в этой футболке», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».
6 сентября Севикян вернулся в РПЛ из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает опцию выкупа. 19 сентября Севикян провел первый матч за «Локомотив» после перехода, красно-зеленые в гостях со счетом 5:1 обыграли подмосковные «Химки» в матче Кубка России.
Севикян перешел в «Ференцварош» в январе 2024 года из российского клуба «Пари НН». В составе венгерской команды полузащитник принял участие в 17 матчах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Вместе с «Ференцварошем» Севикян в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии. По ходу карьеры футболист воспитанник «Локомотива» выступал за испанский «Леванте».
В сентябре 2023 года Севикян был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России, но заявил, что принял решение выступать за сборную Армении. Футболист играл за молодежные и юниорские российские сборные. На данный момент в его активе 10 проведенных встреч за сборную Армении, в них он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.