Севикян — о «Локомотиве»: Очень рад вернуться в родной клуб

В сентябре 2023 года Севикян был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России, но заявил, что принял решение выступать за сборную Армении. Футболист играл за молодежные и юниорские российские сборные. На данный момент в его активе 10 проведенных встреч за сборную Армении, в них он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.