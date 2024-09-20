Ямайский футболист «Спартака» назвал Россию удивительной страной

«Мне очень нравится Россия. Это удивительная и очень красивая страна, мне комфортно здесь жить. Меня поражает гостеприимство и доброта россиян. Также мне нравится еда в России, все очень вкусно. Я счастлив здесь находиться и играть за “Спартак”, — приводит слова Николсона ТАСС.