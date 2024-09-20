Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямайский футболист «Спартака» назвал Россию удивительной страной

19 сентября в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (4:1) Шамар Николсон забил за «Спартак» с октября 2022 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

«Мне очень нравится Россия. Это удивительная и очень красивая страна, мне комфортно здесь жить. Меня поражает гостеприимство и доброта россиян. Также мне нравится еда в России, все очень вкусно. Я счастлив здесь находиться и играть за “Спартак”, — приводит слова Николсона ТАСС.

Шамар Николсон выступает за московский “Спартак” с 2022 года. Он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей. Минувший сезон Николсон провел в аренде во французском “Клермоне”.

Ранее Николсон выступал за ямайский «Бойз Таун», словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа». В активе 27-летнего футболиста 54 матча и 19 голов в составе сборной Ямайки.

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» встретится с «Динамо». Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на четвертом месте «Динамо» на одно очко.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь