Слушания по экстрадиции Квинси Промеса могут пройти в ноябре

Квинси Промес выступал за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В общей сложности нидерландец провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В начале июля «Спартак» объявил, что срок контракта с игроком истек.