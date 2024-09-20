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Слушания по экстрадиции Квинси Промеса могут пройти в ноябре

Судебное заседание по делу об экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса может пройти в Дубае в ноябре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает De Telegraaf со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, ближайшие слушания по экстрадиции Квинси Промеса могут пройти в ноябре. В Нидерландах 20 сентября прошло предварительное слушание по поводу апелляции спортсмена на приговор. Сам Промес находится в ОАЭ и не прилетел на родину.

В феврале 2024 года суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде более 1350 килограммов кокаина через порт Антверпена. В июне прошлого года он был приговорен к восемнадцати месяцам тюремного заключения за нападение на своего двоюродного брата. Оба дела объединены в апелляционной жалобе.

По словам адвоката спортсмена, Промес «изначально» готов приехать в Нидерланды, чтобы присутствовать на апелляции и дать предметный ответ на обвинения. Но в обоих случаях ему грозит так называемый ордер на задержание, выданный судом Амстердама, а это означает, что он окажется в тюрьме, как только покинет Дубай.

Недавно Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед Дубай», который играет на втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. «Дубай Юнайтед» принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price. Президентом клуба является бывший вратарь сборной Молдавии Илья Чебану, известный в России по выступлениям за «Мордовию» и «Томь».

Квинси Промес выступал за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В общей сложности нидерландец провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В начале июля «Спартак» объявил, что срок контракта с игроком истек.

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