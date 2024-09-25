Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Минувшей ночью 34-летний футболист прилетел в московский аэропорт Внуково. Ожидается, что сегодня Пьянич пройдет медосмотр и подпишет с «армейцами» контракт по схеме «1+1». Зарплата боснийца в ЦСКА составит один миллион евро в год без учета бонусов.
Пьянич находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул минувшим летом. Полузащитник провел за клуб 61 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 16 голевых передач.
Также Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двухкратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.
По информации Transfermarkt, Пьянич станет шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 млн евро.
Кроме того, Пьянич станет вторым боснийцем в истории ЦСКА после Элвера Рахимича, выступавшего за московский клуб с 2001 по 2014 год. В аэропорту Пьянич рассказал журналистам, что советовался с Рахимичем перед переходом в ЦСКА.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В субботу, 28 сентября, «армейцы» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.