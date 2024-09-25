Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Кроме того, Пьянич станет вторым боснийцем в истории ЦСКА после Элвера Рахимича, выступавшего за московский клуб с 2001 по 2014 год. В аэропорту Пьянич рассказал журналистам, что советовался с Рахимичем перед переходом в ЦСКА.