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Акинфеев рассказал, как Вагнер Лав открывал пиво и устроил потоп

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в первом выпуске YouTube-шоу «СмАки» поделился любопытной историей о бывшем нападающем армейцев Вагнере Лаве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Случился потоп, никто не понимал, что происходит. А вот сейчас нам эту историю Вагнер и Карвальо рассказали. Все-то думали, что реально лопнула батарея. Все начали спасать Вагнера и Карвальо — там же кипяток хлынул. У нас на базе до сих пор чугунные батареи.

Это можно будет вырезать потом. Вагнер просто открывал пиво о батарею — и она лопнула. Батарее было уже лет 170 — она не выдержала нагрузки. Вагнер еще кричал: “Я ничего не делал! Просто в PlayStation играл!” Короче, ночь их спасали. А потом через 15 лет узнали, что причиной было пиво», — рассказал Акинфеев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 259 матчей, в которых забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи. Вместе с армейцами бразилец стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА.

В этом сезоне 40-летний бразилец выступает за клуб «Аваи» из второго по силе дивизиона Бразилии. На его счету 14 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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