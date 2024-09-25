Семин — о Пьяниче: В прошлом не живут. Мы не знаем его кондици

«Мы не знаем его кондиции. Что было в прошлом? В прошлом не живут. Может, его в ЦСКА приведут к былым кондициям, когда он блестяще играл на европейской арене. Может быть, нет. Сложно оценить этот переход. Нам нужны игроки, которые сегодня выходят на поле и играют лучше всех, если они иностранцы с большим контрактом», — передает слова Семина «Спорт-Экспресс».