Газзаев: На плеяду молодых россиян «Локомотива» приятно смотреть

«Все четыре команды, которые играют между собой в 10‑м туре, входят в лидирующую группу. Это матчи не только за очки, но и за амбиции, перспективы и за намерения побороться за чемпионство. Сказать, что кто‑то очевидно победит, нельзя — матчи за шесть очков. Что касается “Спартака”, он играл с “Динамо” и просто перестал играть во втором тайме, так же нельзя. На протяжении матча “красно‑белые” владели преимуществом. “Спартак”, безусловно, стремится к победам, но нельзя терять очки в таких матчах», — передает слова Газзаева «Матч ТВ».