Газзаев: На плеяду молодых россиян «Локомотива» приятно смотреть

28 сентября в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги состоятся два интригующих противостояния — «Локомотив» сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» на домашнем стадионе примет действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы — «Зенит».
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что «Спартак» не должен терять очки в таких матчах, как дерби с «Динамо», а «Локомотив» должен показать стремление к победе в игре с красно‑белыми.
«Все четыре команды, которые играют между собой в 10‑м туре, входят в лидирующую группу. Это матчи не только за очки, но и за амбиции, перспективы и за намерения побороться за чемпионство. Сказать, что кто‑то очевидно победит, нельзя — матчи за шесть очков. Что касается “Спартака”, он играл с “Динамо” и просто перестал играть во втором тайме, так же нельзя. На протяжении матча “красно‑белые” владели преимуществом. “Спартак”, безусловно, стремится к победам, но нельзя терять очки в таких матчах», — передает слова Газзаева «Матч ТВ».
«Что касается “Локомотива”, если победят, у них будет всплеск победного настроения. Там вся команда русская, молодая. Это очень важно, “Локомотив” дает нашим игрокам прогрессировать. По мере развития мы видим, что они выглядят все лучше и лучше, находятся на третьем месте. Они серьезно претендуют на призовое место. В матче со “Спартаком” они должны показать свое стремление к этому. Большая плеяда молодых футболистов в “Локомотиве”, на них приятно смотреть. Очень интересно, будем смотреть», — добавил Газзаев.
После 9 туров с 23 очками лидирует «Зенит», на два очка меньше — у «Локомотива» и «Краснодара». «Спартак» расположился на пятом месте, набрав 16 очков.