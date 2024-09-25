Источник: Владимир Федотов подал заявление в CAS на ЦСКА

После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова. Тренер обратился в палату по разрешению споров РФС в связи с расторжением контракта с московским клубом. В августе в РФС рассмотрели заявление бывшего тренера ЦСКА и отказали ему в выплате компенсации со стороны клуба.