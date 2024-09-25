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Источник: Владимир Федотов подал заявление в CAS на ЦСКА

Специалист пожаловался на бывший клуб в Спортивный арбитражный суд из-за невыплаты компенсации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за невыплаты компенсации со стороны армейцев. В клубе отказались комментировать ситуацию.

После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова. Тренер обратился в палату по разрешению споров РФС в связи с расторжением контракта с московским клубом. В августе в РФС рассмотрели заявление бывшего тренера ЦСКА и отказали ему в выплате компенсации со стороны клуба.

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.

ЦСКА