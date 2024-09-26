В ЦСКА прокомментировали отказ Пьянича играть с Россией

В сентябре 2022 года сборная России планировала сыграть товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины, однако матч не состоялся из-за позиции ведущих игроков боснийской сборной. В частности, одним из главных противников матча с Россией был Пьянич.
«В чем мы виним Миралема? В том, что два года назад он не пошёл против “европейской шерсти” и не возглавил футбольное восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Пьянича? За эти два дня я много общался с Миралемом, и прекрасно знаю историю его жизни — историю ребенка боснийской войны, вынужденно бежавшего со своей семьей в другую страну. И уж Миралем, как никто другой, понимает, как устроена политика и как из-за этого в данном случае страдает спорт и футбол», — написал Брейдо.
Также Брейдо сообщил, что Пьянич успешно прошел медобследование и подписал контракт с ЦСКА. Ожидается, что официально о переходе 34-летнего боснийца в столичный клуб будет объявлено в ближайшее время.
Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ. Он провел за клуб 61 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 16 голевых передач.
Также Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.
По информации Transfermarkt, Пьянич станет шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 млн евро.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В субботу, 28 сентября, «армейцы» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.