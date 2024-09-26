В ЦСКА прокомментировали отказ Пьянича играть с Россией

«В чем мы виним Миралема? В том, что два года назад он не пошёл против “европейской шерсти” и не возглавил футбольное восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Пьянича? За эти два дня я много общался с Миралемом, и прекрасно знаю историю его жизни — историю ребенка боснийской войны, вынужденно бежавшего со своей семьей в другую страну. И уж Миралем, как никто другой, понимает, как устроена политика и как из-за этого в данном случае страдает спорт и футбол», — написал Брейдо.