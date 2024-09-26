ЦСКА объявил о переходе экс-игрока «Барселоны» Пьянича

С 34-летним боснийцем подписан однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. За армейцев Пьянич будет выступать под 15-м номером. Ранее сообщалось, что зарплата игрока в московском клубе составит около одного миллиона евро в год.
ЦСКА представил своего именитого новичка видеороликом в стиле рекламы мужского дезодоранта Old Spice, известной фирменной фразой «Да, я на коне!».
Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.
Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ. Он провел за клуб 61 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 16 голевых передач.
По информации Transfermarkt, Пьянич станет шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 млн евро.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В субботу, 28 сентября, «армейцы» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.