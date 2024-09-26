Газзаев раскритиковал переход Пьянича в ЦСКА

Сегодня ЦСКА объявил о подписании однолетнего контракта с Пьяничем с опцией продления еще на один сезон. Именитый новичок будет выступать за армейский клуб под 15-м номером.
«Мне понятна трансферная стратегия “Локомотива”, который делает акцент на молодых талантливых игроках, воспитанниках российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты. Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас? Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», — сказал Газзаев.
Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.
Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ. Он провел за клуб 61 матч, забив в них 5 мячей и сделал 16 голевых передач.
По информации Transfermarkt, Пьянич станет шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 млн евро.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В субботу, 28 сентября, «армейцы» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.