Газзаев раскритиковал переход Пьянича в ЦСКА

«Мне понятна трансферная стратегия “Локомотива”, который делает акцент на молодых талантливых игроках, воспитанниках российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты. Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас? Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», — сказал Газзаев.