Миралем Пьянич извинился за свои слова в адрес России

«Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА — в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах», — добавил босниец.