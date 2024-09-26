Миралем Пьянич извинился за свои слова в адрес России

Миралем Пьянич после подписания контракта с ЦСКА высказался о своих словах двухлетней давности. Тогда Пьянич вместе с другим известным боснийским футболистом Эдином Джеко выступили против товарищеского матча со сборной России.
«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России», — цитирует Пьянича пресс-служба ЦСКА.
«Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА — в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах», — добавил босниец.
34-летний Пьянич подписал однолетний контракт с клубом с опцией продления еще на один сезон. За армейцев Пьянич будет выступать под 15-м номером. ЦСКА представил своего именитого новичка видеороликом в стиле рекламы мужского дезодоранта Old Spice, известной фирменной фразой «Да, я на коне!».
Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В субботу, 28 сентября, «армейцы» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 14 часов по московскому времени.