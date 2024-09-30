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Дзюба и Соболев встретились в аэропорту Ставрополя: фото

Пресс-служба «Акрона» опубликовала фотографию нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева, случайно встретившихся во время пересадки в аэропорту Ставрополя после матчей своих команд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

В 10-м туре РПЛ «Акрон» обыграл в гостях «Ростов» (2:0), а «Зенит» на выезде уступил «Краснодару» (0:2).

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 10, 28.09.2024, 19:30
Краснодар
2
Зенит
0

В конце августа Александр Соболев повторил карьерный путь Артема Дзюбы, перейдя из «Спартака» в «Зенит». Cине-бело-голубые заплатили за 27-летнего нападающего 10 млн евро. В активе Соболева пять матчей за «Зенит», в которых он отметился одной голевой передачей.

12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за тольяттинцев четыре матча, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко. «Акрон» располагается на девятой строчке.

В среду, 2 октября, «Зенит» дома сыграет с «Акроном» в рамках Кубка России. 18 октября команды встретятся друг с другом в Самаре в рамках 12-го тура РПЛ.

Ростов
0:2
Первый тайм: 0:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Кирилл Данилин)
5′
Артем Дзюба
(Стефан Лончар)
32′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
69
Егор Голенков
56′
9
Мохаммад Мохебби
69′
Акрон
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
78
Александр Васютин
59′
1
Сергей Волков
6
Максим Кузьмин
83′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
55′
17
Солтмурад Бакаев
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
3
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь