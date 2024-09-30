Дзюба и Соболев встретились в аэропорту Ставрополя: фото

В 10-м туре РПЛ «Акрон» обыграл в гостях «Ростов» (2:0), а «Зенит» на выезде уступил «Краснодару» (0:2).
В конце августа Александр Соболев повторил карьерный путь Артема Дзюбы, перейдя из «Спартака» в «Зенит». Cине-бело-голубые заплатили за 27-летнего нападающего 10 млн евро. В активе Соболева пять матчей за «Зенит», в которых он отметился одной голевой передачей.
12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за тольяттинцев четыре матча, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко. «Акрон» располагается на девятой строчке.
В среду, 2 октября, «Зенит» дома сыграет с «Акроном» в рамках Кубка России. 18 октября команды встретятся друг с другом в Самаре в рамках 12-го тура РПЛ.