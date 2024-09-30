Дзюба и Соболев встретились в аэропорту Ставрополя: фото

В конце августа Александр Соболев повторил карьерный путь Артема Дзюбы, перейдя из «Спартака» в «Зенит». Cине-бело-голубые заплатили за 27-летнего нападающего 10 млн евро. В активе Соболева пять матчей за «Зенит», в которых он отметился одной голевой передачей.