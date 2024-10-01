Юран: то, как «Локомотив» разобрал «Спартак», это для учебников

«Со “Спартаком” у “Локомотива” сыграли два иностранца — два центральных защитника, остальные — русские парни. Насколько заряженность у железнодорожников была! Видно, что разобрали “Спартак” потрясающе, шляпу можно снять перед тренерским штабом, и перед ребятами за то, что сделали на футбольном поле.



С первой до последней минуты “Локомотив” контролировал матч, это можно занести в учебники. “Спартак” ничего не смог. Такое впечатление, что одни готовились максимально тщательно, а другие — вообще не готовились», — сказал Юран.