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Юран: то, как «Локомотив» разобрал «Спартак», это для учебников

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран в эфире передачи «Футбол России» прокомментировал поражение «Спартака» в 10-м туре РПЛ от «Локомотива» (1:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«Со “Спартаком” у “Локомотива” сыграли два иностранца — два центральных защитника, остальные — русские парни. Насколько заряженность у железнодорожников была! Видно, что разобрали “Спартак” потрясающе, шляпу можно снять перед тренерским штабом, и перед ребятами за то, что сделали на футбольном поле.

С первой до последней минуты “Локомотив” контролировал матч, это можно занести в учебники. “Спартак” ничего не смог. Такое впечатление, что одни готовились максимально тщательно, а другие — вообще не готовились», — сказал Юран.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» идет на шестой строчке и уступает лидерам восемь очков.

В субботу, 5 октября, «Спартак» дома сыграет с «Ростовом». На следующий день «Локомотив» дома встретится с «Крыльями Советов».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь