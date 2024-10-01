Кафельников: Я перестал смотреть российский футбол

«Не знаю, насколько правдивы результаты опрос ВЦИОМ о снижении интереса к футболу. Кому-то интересно, кому-то — нет, но я не могу за всех отвечать. Лично я перестал смотреть российский футбол. У меня пропал интерес его смотреть. Упал уровень? Мне просто стало не интересно, да», — передает слова Кафельникова Sport24.