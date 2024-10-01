Кафельников: Я перестал смотреть российский футбол

Олимпийский чемпион игр в Сиднее в одиночном разряде Евгений Кафельников поделился мнением об итогах опроса ВЦИОМ, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%, а количество болельщиков снизилось до 4%.
«Не знаю, насколько правдивы результаты опрос ВЦИОМ о снижении интереса к футболу. Кому-то интересно, кому-то — нет, но я не могу за всех отвечать. Лично я перестал смотреть российский футбол. У меня пропал интерес его смотреть. Упал уровень? Мне просто стало не интересно, да», — передает слова Кафельникова Sport24.
«Мне интересен теннис и точка. Я за другими видами спорта не слежу. И вот теннис в России очень интересен. На самом деле интерес к теннису всегда был, есть и будет», — добавил Кафельников.
Ранее Кафельников делился мнением о том, что российский теннис деградирует. Экс-теннисист также признавался, что болеет за «Спартак» с 1982 года.
Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету 53 победы на турнирах АТР, из них 27 — в одиночном разряде. В Сиднее в 2000 году Кафельников стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, обыграв немецкого теннисиста Томми Хааса (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). В 2003 году он завершил профессиональную карьеру.