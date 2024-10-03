«СЭ»: Бывший тренер «Спартака» возглавит «Оренбург»

Боснийский специалист Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1. После завершения сезона «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича. Предполагалось, что Слишкович войдет в его тренерский штаб, однако босниец принял решение уйти из клуба.