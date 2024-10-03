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«СЭ»: Бывший тренер «Спартака» возглавит «Оренбург»

2 октября футбольный клуб «Оренбург» объявил об увольнении главного тренера Давида Деограсии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

Как сообщает «Спорт-Экспресс», уволенного Давида Деограсию на посту главного тренера «Оренбурга» сменит Владимир Слишкович. По данным источника, стороны договорились, осталось согласовать мелкие детали.

Боснийский специалист Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1. После завершения сезона «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича. Предполагалось, что Слишкович войдет в его тренерский штаб, однако босниец принял решение уйти из клуба.

После 10 туров чемпионата России «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ, на балл опережая замыкающих турнирную таблицу «Факел» и «Ахмат». 5 октября в ближайшем матче Российской Премьер-лиги «Оренбург» на выезде сыграет с действующим чемпионом России петербургским «Зенитом».

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