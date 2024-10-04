ЭСК РФС поддержала все решения судьи в динамовском дерби

На 26-й минуте защитник московской команды Артур нанес удар ногой в пах защитнику махачкалинцев Валентину Пальцеву. Главный арбитр встречи Сергей Чебан не стал удалять бразильца, ограничившись желтой карточкой.
«Судья правильно не удалил с поля игрока команды “Динамо” (Москва) Артура на 26‑й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъемом голеностопа в область паха игрока команды “Динамо” (Махачкала) Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды “Динамо‑Москва”, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», — сказано в заявлении РФС.
Также ЭСК РФС поддержала решение Чебана не назначать пенальти в ворота московского «Динамо» на 62-й минуте матча после падения в штрафной нападающего махачкалинцев Гамида Агаларова.
«Игрок обороняющейся команды “Динамо” (Москва) Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с атакующим игроком команды “Динамо” (Махачкала) Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч», — отметили в комиссии.
Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В воскресенье, 6 октября, команда Марцела Лички дома сыграет с ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. В этот же день команда из Дагестана на выезде сыграет воронежским «Факелом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.