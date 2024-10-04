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ЭСК РФС поддержала все решения судьи в динамовском дерби

ЭСК РФС рассмотрела обращение махачкалинского «Динамо» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в матче 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На 26-й минуте защитник московской команды Артур нанес удар ногой в пах защитнику махачкалинцев Валентину Пальцеву. Главный арбитр встречи Сергей Чебан не стал удалять бразильца, ограничившись желтой карточкой.

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды “Динамо” (Москва) Артура на 26‑й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъемом голеностопа в область паха игрока команды “Динамо” (Махачкала) Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды “Динамо‑Москва”, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», — сказано в заявлении РФС.

Также ЭСК РФС поддержала решение Чебана не назначать пенальти в ворота московского «Динамо» на 62-й минуте матча после падения в штрафной нападающего махачкалинцев Гамида Агаларова.

«Игрок обороняющейся команды “Динамо” (Москва) Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с атакующим игроком команды “Динамо” (Махачкала) Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч», — отметили в комиссии.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В воскресенье, 6 октября, команда Марцела Лички дома сыграет с ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. В этот же день команда из Дагестана на выезде сыграет воронежским «Факелом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
29.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 10297 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марцел Личка
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
73′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
4
Идар Шумахов
46′
72
Александр Сандрачук
22
Залимхан Юсупов
79′
28
Сердер Сердеров
7
Абакар Гаджиев
64′
9
Ражаб Магомедов
11
Эгаш Касинтура
35′
87′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
64′
10
Джавад Хоссейннеджад
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
77′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
30′
72′
93
Диего Лаксальт
13
Николя Муми Нгамале
89′
2
Эли Даса
11
Артур Гомес
26′
88′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
17
Фолы
7
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь