ЭСК РФС поддержала все решения судьи в динамовском дерби

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды “Динамо” (Москва) Артура на 26‑й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъемом голеностопа в область паха игрока команды “Динамо” (Махачкала) Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды “Динамо‑Москва”, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», — сказано в заявлении РФС.