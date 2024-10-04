Артем Дзюба: я не трудоголик, я — талантливый балагур

Съемки выпуска прошли в конце августа, когда Дзюба находился без клуба. 36-летний нападающий поделился своими размышлениями о том, как ему по ходу карьеры удавалось справляться с ленью.
«Я ленив, но на самом деле, если честно, любой человек ленив. Я ленивый, но у меня есть характер. Это моя отличительная черта. Вот если я с чем-то загорелся, у меня есть цель, я к ней пру. Мне все равно, как, что и кто передо мной. Я иду к своей цели, вот и все. Ленив ли я? Да, я врать не буду. Конечно же я не трудоголик, я — талантливый балагур», — сказал Дзюба.
12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за тольяттинцев четыре матча, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.
Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.
На прошлой неделе Дзюба заявил, что помимо рекорда Кержакова планирует побить рекорд Дмитрия Лоськова, который является лучшим игроком в истории чемпионата России по системе «гол+пас» (120+145). Для этого Дзюбе (160+98) нужно сделать еще восемь результативных действий.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 5 октября, тольяттинцы дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.