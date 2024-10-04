Артем Дзюба: я не трудоголик, я — талантливый балагур

«Я ленив, но на самом деле, если честно, любой человек ленив. Я ленивый, но у меня есть характер. Это моя отличительная черта. Вот если я с чем-то загорелся, у меня есть цель, я к ней пру. Мне все равно, как, что и кто передо мной. Я иду к своей цели, вот и все. Ленив ли я? Да, я врать не буду. Конечно же я не трудоголик, я — талантливый балагур», — сказал Дзюба.