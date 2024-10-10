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Мурад Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ

40-летний главный тренер «Краснодара» впервые победил в подобном голосовании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс‑служба лиги, Мурад Мусаев из «Краснодара» признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам сентября. Мусаева выбрали четыре эксперта РПЛ и все пять комментаторов «Матч ТВ». В голосовании болельщиков Мусаева опередил Галактионов.

Помимо Мусаева, на титул претендовали Михаил Галактионов из московского «Локомотива», Сергей Семак из петербургского «Зенита», Марцел Личка из московского «Динамо» и Заур Тедеев из тольяттинского «Акрона».

В трех сентябрьских турах «быки» развили победную серию и обыграли подряд «Ростов» (2:0), «Акрон» (5:2) и «Зенит» (2:0). «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Третьим идет «Зенит», на один балл отставая от лидеров.

Мурад Мусаев вернулся в краснодарский клуб весной и впервые стал лучшим тренером месяца в РПЛ. Из других тренеров, работавших с «Краснодаром», награду от лиги получал только Владимир Ивич, который был двукратным лауреатом в сезоне-2023/24.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Франк Артига
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Сергей Петров)
41′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
55′
Джон Кордоба
(Кевин Кастаньо)
73′
Кевин Кастаньо
89′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
6
Кевин Ленини
80′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
19
Федор Смолов
11
Жоау Батчи
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
35′
61′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
61′
8
Данила Козлов
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
25
Александр Филин
37′
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
80
Хетаг Хосонов
24
Эдгардо Фаринья
8′
75′
14
Георгий Джикия
10
Самину Квари Абдуллахи
66′
11
Резиуан Мирзов
18
Зелимхан Бакаев
66′
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
66′
9
Александр Руденко
91
Антон Заболотный
83′
7
Илья Садыгов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
15
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь