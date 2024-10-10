Мурад Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ

Как сообщает пресс‑служба лиги, Мурад Мусаев из «Краснодара» признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам сентября. Мусаева выбрали четыре эксперта РПЛ и все пять комментаторов «Матч ТВ». В голосовании болельщиков Мусаева опередил Галактионов.
Помимо Мусаева, на титул претендовали Михаил Галактионов из московского «Локомотива», Сергей Семак из петербургского «Зенита», Марцел Личка из московского «Динамо» и Заур Тедеев из тольяттинского «Акрона».
В трех сентябрьских турах «быки» развили победную серию и обыграли подряд «Ростов» (2:0), «Акрон» (5:2) и «Зенит» (2:0). «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Третьим идет «Зенит», на один балл отставая от лидеров.
Мурад Мусаев вернулся в краснодарский клуб весной и впервые стал лучшим тренером месяца в РПЛ. Из других тренеров, работавших с «Краснодаром», награду от лиги получал только Владимир Ивич, который был двукратным лауреатом в сезоне-2023/24.