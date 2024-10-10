Мурад Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ

Мурад Мусаев вернулся в краснодарский клуб весной и впервые стал лучшим тренером месяца в РПЛ. Из других тренеров, работавших с «Краснодаром», награду от лиги получал только Владимир Ивич, который был двукратным лауреатом в сезоне-2023/24.