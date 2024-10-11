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«Два по 0,5». Глушенков рассказал о норме пива после матча

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу» рассказал, что позволяет себе употреблять пиво после матчей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Могу выпить пивка, конечно. После игры — это вообще классика. Какая норма для футболиста? Два по 0,5. Некоторые пьют колу, но какой смысл пить колу, если можно выпить пива? Там сахар. Можно ли в “Локомотиве” или в “Зените” пить пиво прямо в раздевалке после игры? Нет, у нас такого нет», — сказал Глушенков.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Глушенков пропустил около месяца из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Кубка России против «Акрона» (5:1).

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 12 октября, команда Сергея Семака дома проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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