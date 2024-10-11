«Два по 0,5». Глушенков рассказал о норме пива после матча

«Могу выпить пивка, конечно. После игры — это вообще классика. Какая норма для футболиста? Два по 0,5. Некоторые пьют колу, но какой смысл пить колу, если можно выпить пива? Там сахар. Можно ли в “Локомотиве” или в “Зените” пить пиво прямо в раздевалке после игры? Нет, у нас такого нет», — сказал Глушенков.