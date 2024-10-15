Латышонок: В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел от цен

В середине июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Латышоноком. Вратарь заключил трудовое соглашение на четыре года с возможностью продления еще на сезон.
— Сколько хватает денег для комфортной жизни?
— В Питере дорогое жилье. Честно говоря, я чуть с ума не сошел от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру — и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней — вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое! В итоге нашел квартиру в 15 минутах от базы.
— А если без учета квартиры?
— Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше.
— Нет соблазна купить телевизор, игровую приставку?
— В игры стараюсь вообще не играть. Когда убрал игрушки, у меня все пошло в гору. Когда родители приезжали, мы с ними ездили в торговый центр, и я покупал им какие-то вещи. А так — особо нет, — приводит слова Латышонка «Советский спорт».