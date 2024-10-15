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«Это нормально». Медведев — о словах Глушенкова про пиво

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова полузащитника команды Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Использование качественного пива для восстановления водного баланса — это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», — сказал Медведев.

Ранее Глушенков признался, что может выпить литр пива, особенно после матчей.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Глушенков пропустил около месяца из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Кубка России против «Акрона» (5:1).

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В пятницу, 18 октября, команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Акроном». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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