«Это нормально». Медведев — о словах Глушенкова про пиво

«Использование качественного пива для восстановления водного баланса — это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», — сказал Медведев.
Ранее Глушенков признался, что может выпить литр пива, особенно после матчей.
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Глушенков пропустил около месяца из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Кубка России против «Акрона» (5:1).
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В пятницу, 18 октября, команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Акроном». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.