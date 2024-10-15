Латышонок объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак»

«Насколько я знаю от агента, был реальный интерес и я мог перейти в “Спартак”. Хотел перейти именно в “Зенит”, потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев. Это просто мечта — перейти в “Зенит”. “Спартак” — безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к “Зениту”, — приводит слова Евгения Латышонка “Советский спорт”.
26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» летом 2024 года. В чемпионате России за команду Семака вратарь провел 12 матчей, из которых 8 — «на ноль». В сентябре голкипер дебютировал в составе национальной команды России в товарищеском матче против сборной Вьетнама.
«Зенит» становился чемпионом России в шести последних розыгрышах Российской Премьер-лиги. После 11 туров сине-бело-голубые с 26 очками находятся на третьем месте в турнирной таблице, на один балл отставая от «Краснодара» и «Локомотива».