Латышонок объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак»

«Насколько я знаю от агента, был реальный интерес и я мог перейти в “Спартак”. Хотел перейти именно в “Зенит”, потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев. Это просто мечта — перейти в “Зенит”. “Спартак” — безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к “Зениту”, — приводит слова Евгения Латышонка “Советский спорт”.