Агент раскрыл подробности срыва трансфера Тюкавина в «Зенит»

«За Костю просили 20 миллионов евро, “Зенит” давал 18. Так что многое решили эти два миллиона. Я видел, что Костя не хочет уходить в “Зенит”. Он с пяти лет в “Динамо”, это его дом. Главная причина того, что трансфер сорвался, — Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: “Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о “Зените”, — наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если “Зенит” не двинулся бы с 18 миллионов. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, еще и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чем не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя — патриот “Динамо”, — приводит слова Сафонова Sports.ru.