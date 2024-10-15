Агент раскрыл подробности срыва трансфера Тюкавина в «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина, раскрыл подробности срыва трансфера своего клиента из «Динамо» в «Зенит».
«За Костю просили 20 миллионов евро, “Зенит” давал 18. Так что многое решили эти два миллиона. Я видел, что Костя не хочет уходить в “Зенит”. Он с пяти лет в “Динамо”, это его дом. Главная причина того, что трансфер сорвался, — Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: “Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о “Зените”, — наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если “Зенит” не двинулся бы с 18 миллионов. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, еще и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чем не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя — патриот “Динамо”, — приводит слова Сафонова Sports.ru.
Тюкавин провел 11 матчей в текущем розыгрыше РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
После 11 туров «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на семь очков. 20 октября команда Марцела Лички дома сыграет с «Рубином».