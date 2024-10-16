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Слуцкий: Дзюба до сих пор сильнее 80 процентов форвардов в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сказал, что у него не укладывалось в голове, что нападающий столько времени был без команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказал мнение об игре 36-летнего нападающего Артема Дзюбы, который в сентябре перешел в «Акрон».

«Он большой игрок, который на протяжении всей карьеры доказывал свою профессиональную состоятельность, по крайней мере, в рамках чемпионата России. Куда бы он не уходил в аренду, где бы он ни был, он везде доказывал эффективность. Все говорят: он не быстрый. Но он никогда не был быстрым. Нельзя потерять то, чего у тебя нет», — сказал Слуцкий в интервью подкасту «Лига уличного футбола».

«Для меня, когда он находится столько времени без команды, просто не укладывается в голове. Он до сих пор сильнее как минимум 80 процентов форвардов, играющих в РПЛ. Бесконечно это доказывает на всех уровнях и все продолжают сомневаться. “Хорош ли он для нас…” “Блин, хороши ли вы для него?” — вот так надо ставить вопрос. Причем практически в 90 процентов клубов, в которых он может оказаться. Если он даже выпал концовку сезона в силу разных обстоятельств из стартового состава “Локомотива”, где блистал Глушенков на этой позиции, то он условно проиграл конкуренцию одному из лучших если не лучшему игроку РПЛ на тот момент, “Локомотив” занял четвертое место, а есть еще 12 команд, которые заняли места ниже, и все равно даже в те моменты, когда он появлялся, он был достаточно эффективен», — добавил Слуцкий.

Артем Дзюба провел четыре матча за тольяттинский «Акрон» в Российской Премьер-лиге, забив 1 гол и сделав три результативные передачи. занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.

Также Дзюба заявил, что помимо рекорда Кержакова планирует побить рекорд Дмитрия Лоськова, который является лучшим игроком в истории чемпионата России по системе «гол+пас» (120+145). Для этого Дзюбе (160+98) нужно сделать еще восемь результативных действий.

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Саша Илич
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Пари Нижний Новгород
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь