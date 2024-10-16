Слуцкий: Дзюба до сих пор сильнее 80 процентов форвардов в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказал мнение об игре 36-летнего нападающего Артема Дзюбы, который в сентябре перешел в «Акрон».
«Он большой игрок, который на протяжении всей карьеры доказывал свою профессиональную состоятельность, по крайней мере, в рамках чемпионата России. Куда бы он не уходил в аренду, где бы он ни был, он везде доказывал эффективность. Все говорят: он не быстрый. Но он никогда не был быстрым. Нельзя потерять то, чего у тебя нет», — сказал Слуцкий в интервью подкасту «Лига уличного футбола».
«Для меня, когда он находится столько времени без команды, просто не укладывается в голове. Он до сих пор сильнее как минимум 80 процентов форвардов, играющих в РПЛ. Бесконечно это доказывает на всех уровнях и все продолжают сомневаться. “Хорош ли он для нас…” “Блин, хороши ли вы для него?” — вот так надо ставить вопрос. Причем практически в 90 процентов клубов, в которых он может оказаться. Если он даже выпал концовку сезона в силу разных обстоятельств из стартового состава “Локомотива”, где блистал Глушенков на этой позиции, то он условно проиграл конкуренцию одному из лучших если не лучшему игроку РПЛ на тот момент, “Локомотив” занял четвертое место, а есть еще 12 команд, которые заняли места ниже, и все равно даже в те моменты, когда он появлялся, он был достаточно эффективен», — добавил Слуцкий.
Артем Дзюба провел четыре матча за тольяттинский «Акрон» в Российской Премьер-лиге, забив 1 гол и сделав три результативные передачи. занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.
Также Дзюба заявил, что помимо рекорда Кержакова планирует побить рекорд Дмитрия Лоськова, который является лучшим игроком в истории чемпионата России по системе «гол+пас» (120+145). Для этого Дзюбе (160+98) нужно сделать еще восемь результативных действий.