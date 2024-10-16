Слуцкий: Дзюба до сих пор сильнее 80 процентов форвардов в РПЛ

«Для меня, когда он находится столько времени без команды, просто не укладывается в голове. Он до сих пор сильнее как минимум 80 процентов форвардов, играющих в РПЛ. Бесконечно это доказывает на всех уровнях и все продолжают сомневаться. “Хорош ли он для нас…” “Блин, хороши ли вы для него?” — вот так надо ставить вопрос. Причем практически в 90 процентов клубов, в которых он может оказаться. Если он даже выпал концовку сезона в силу разных обстоятельств из стартового состава “Локомотива”, где блистал Глушенков на этой позиции, то он условно проиграл конкуренцию одному из лучших если не лучшему игроку РПЛ на тот момент, “Локомотив” занял четвертое место, а есть еще 12 команд, которые заняли места ниже, и все равно даже в те моменты, когда он появлялся, он был достаточно эффективен», — добавил Слуцкий.