РПЛ не попала в топ-20 лучших лиг мира

Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех клубов по шкале от 0 до 100, основанный на продвинутых статистических показателях. За 100 был принят рейтинг лучшей команды в мире («Манчестер Сити»), за 0 — рейтинг худшей команды в мире (эстонский «Уорриор»). Всего были проанализированы статистические показатели более 13 тыс. клубов.