Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РПЛ не попала в топ-20 лучших лиг мира

Аналитики компании Opta представили обновленный рейтинг лучших футбольных лиг мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех клубов по шкале от 0 до 100, основанный на продвинутых статистических показателях. За 100 был принят рейтинг лучшей команды в мире («Манчестер Сити»), за 0 — рейтинг худшей команды в мире (эстонский «Уорриор»). Всего были проанализированы статистические показатели более 13 тыс. клубов.

Места в топ-5 рейтинга ожидаемо заняли лиги стран «большой пятерки»: Англии, Италии, Германии, Испании, Франции. Сильнейшими лигами за пределами Европы являются чемпионат Бразилии, МЛС и чемпионат Аргентины. РПЛ не вошла в топ-20 и оказалась позади высших лиг Швейцарии, Польши, Чехии и Дании.

Рейтинг лучших футбольных лиг мира Opta Power Rankings

  1. Премьер-лига (Англия) — 87,9
  2. Серия А (Италия) — 86,2
  3. Бундеслига (Германия) — 86,2
  4. Ла Лига (Испания) — 85,1
  5. Лига 1 (Франция) — 85,1
  6. Чемпионат Бразилии — 80,8
  7. Примейра (Португалия) — 80,1
  8. Про Лига (Бельгия) — 79,2
  9. МЛС (США, Канада) — 78,2
  10. Чемпионшип (Англия) — 77,6
  11. Чемпионат Аргентины — 77,5
  12. Чемпионат Дании — 77,4
  13. Чемпионат Нидерландов — 77,3
  14. Чемпионат Мексики — 76,7
  15. Чемпионат Чехии — 76,5
  16. Чемпионат Польши — 76,4
  17. Вторая Бундеслига (Германия) — 76,3
  18. Чемпионат Турции — 76,0
  19. Серия В (Италия) — 76,0
  20. Чемпионат Швейцарии — 75,9.

Также Opta представила альтернативный рейтинг, учитывающий только силу 10 сильнейших команд лиги. В этом рейтинге РПЛ оказалась на 19-м месте.

Сильнейшими клубами мира по версии Opta являются «Манчестер Сити» (100,0), мадридский «Реал» (97,2), «Арсенал» (96,9), «Интер» (96,4) и «Ливерпуль» (95,9). Сильнейшими российскими клубами стали «Зенит» (83,2), «Краснодар» (81,0), «Локомотив» (80,9), ЦСКА (80,0) и «Спартак» (79,1).

Подробнее с рейтингами Opta можно ознакомиться по ссылке.

Премьер-лига: таблица и календарь