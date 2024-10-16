РПЛ не попала в топ-20 лучших лиг мира

Главным критерием при составлении рейтинга был средний показатель силы всех клубов по шкале от 0 до 100, основанный на продвинутых статистических показателях. За 100 был принят рейтинг лучшей команды в мире («Манчестер Сити»), за 0 — рейтинг худшей команды в мире (эстонский «Уорриор»). Всего были проанализированы статистические показатели более 13 тыс. клубов.
Места в топ-5 рейтинга ожидаемо заняли лиги стран «большой пятерки»: Англии, Италии, Германии, Испании, Франции. Сильнейшими лигами за пределами Европы являются чемпионат Бразилии, МЛС и чемпионат Аргентины. РПЛ не вошла в топ-20 и оказалась позади высших лиг Швейцарии, Польши, Чехии и Дании.
Рейтинг лучших футбольных лиг мира Opta Power Rankings
- Премьер-лига (Англия) — 87,9
- Серия А (Италия) — 86,2
- Бундеслига (Германия) — 86,2
- Ла Лига (Испания) — 85,1
- Лига 1 (Франция) — 85,1
- Чемпионат Бразилии — 80,8
- Примейра (Португалия) — 80,1
- Про Лига (Бельгия) — 79,2
- МЛС (США, Канада) — 78,2
- Чемпионшип (Англия) — 77,6
- Чемпионат Аргентины — 77,5
- Чемпионат Дании — 77,4
- Чемпионат Нидерландов — 77,3
- Чемпионат Мексики — 76,7
- Чемпионат Чехии — 76,5
- Чемпионат Польши — 76,4
- Вторая Бундеслига (Германия) — 76,3
- Чемпионат Турции — 76,0
- Серия В (Италия) — 76,0
- Чемпионат Швейцарии — 75,9.
Также Opta представила альтернативный рейтинг, учитывающий только силу 10 сильнейших команд лиги. В этом рейтинге РПЛ оказалась на 19-м месте.
Сильнейшими клубами мира по версии Opta являются «Манчестер Сити» (100,0), мадридский «Реал» (97,2), «Арсенал» (96,9), «Интер» (96,4) и «Ливерпуль» (95,9). Сильнейшими российскими клубами стали «Зенит» (83,2), «Краснодар» (81,0), «Локомотив» (80,9), ЦСКА (80,0) и «Спартак» (79,1).
Подробнее с рейтингами Opta можно ознакомиться по ссылке.