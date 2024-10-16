В футбольном «Спартаке» ввели потолок зарплат

Томаш Амарал перешел в «Спартак» в декабре 2023 года из «Бенфики», где в течение четырех с половиной лет работал старшим скаутом. По данным «Чемпионата», руководство лиссабонского клуба дважды предлагало Амаралу вернуться в клуб, но тот ответил категоричным отказом.