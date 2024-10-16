В футбольном «Спартаке» ввели потолок зарплат

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 миллиона евро в год», ― сообщил источник «Чемпионата».
В минувшее трансферное окно самым дорогим приобретением «Спартака» стал аргентинский хавбек Эсекьель Барко, перешедший из «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
Томаш Амарал перешел в «Спартак» в декабре 2023 года из «Бенфики», где в течение четырех с половиной лет работал старшим скаутом. По данным «Чемпионата», руководство лиссабонского клуба дважды предлагало Амаралу вернуться в клуб, но тот ответил категоричным отказом.
После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 11 играх. Лидируют с 27 очками «Краснодар» и «Локомотив», на третьем месте — действующий чемпион «Зенит».
В следующем матче внутреннего первенства подопечные Деяна Станковича сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 19 октября, встреча начнется в 16:30 по московскому времени.