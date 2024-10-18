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Файзуллаев стал номинантом на приз лучшему молодому игроку Азии

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев вошел в тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Азии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аббосбек Файзуллаев вошел в тройку кандидатов на звание лучшего молодого футболиста Азии. Также на эту награду претендуют японец Гаку Навата («Камимура Гакуэн») и Пэ Джун Хо («Сток Сити») из Южной Кореи.

Церемония вручения наград AFC Annual Awards состоится в Сеуле 29 октября. Ранее только один раз узбекский футболист был признан лучшим молодым футболистом года в Азии. В 2015 году престижную награду получил Достонбек Хамдамов.

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 19 результативных передач. На счету 21-летнего футболиста 21 матч и 4 мяча за сборную Узбекистана.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Файзуллаева в 6 миллионов евро.

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