Файзуллаев стал номинантом на приз лучшему молодому игроку Азии

Аббосбек Файзуллаев вошел в тройку кандидатов на звание лучшего молодого футболиста Азии. Также на эту награду претендуют японец Гаку Навата («Камимура Гакуэн») и Пэ Джун Хо («Сток Сити») из Южной Кореи.
Церемония вручения наград AFC Annual Awards состоится в Сеуле 29 октября. Ранее только один раз узбекский футболист был признан лучшим молодым футболистом года в Азии. В 2015 году престижную награду получил Достонбек Хамдамов.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 19 результативных передач. На счету 21-летнего футболиста 21 матч и 4 мяча за сборную Узбекистана.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Файзуллаева в 6 миллионов евро.