Черданцев: Не понимаю, зачем после паузы давать «Краснодару» выезд в Москву

Центральным матчем 12‑го тура РПЛ станет игра в Москве «Спартак» — «Краснодар» 19 октября. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
«Знаю, какие проблемы у РПЛ с составлением календаря. Очень сложно сделать тот вариант, который подойдет всем. Но в будущем нужно учитывать — не ставить такие афишные матчи после паузы на сборные. Таких игр немного. Неправильно проводить их сразу после возобновления сезона», — передает слова Черданцева «Матч ТВ».
«Мы не знаем, в какой форме находятся футболисты. Кто куда летал, откуда прилетел. При таком количестве иностранцев из дальнего зарубежья пауза на сборные всегда плохо сказывается на выступлении команд. Было бы здорово сыграть матч “Спартака” и “Краснодара” до паузы на сборные. Я вообще не представляю, в каком состоянии находятся ведущие игроки команд. Все знают обстоятельства “Краснодара”. Зачем давать команде выезд в Москву после паузы? Как Кордоба доберется до своей команды и как он будет играть?» — добавил комментатор.
После 11 туров Премьер-лиги «Краснодар» и «Локомотив» с 27 очками лидируют в турнирной таблице. На третьем месте — петербургский «Зенит», отстающий от лидеров на один балл.