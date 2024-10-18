Черданцев: Не понимаю, зачем после паузы давать «Краснодару» выезд в Москву

«Мы не знаем, в какой форме находятся футболисты. Кто куда летал, откуда прилетел. При таком количестве иностранцев из дальнего зарубежья пауза на сборные всегда плохо сказывается на выступлении команд. Было бы здорово сыграть матч “Спартака” и “Краснодара” до паузы на сборные. Я вообще не представляю, в каком состоянии находятся ведущие игроки команд. Все знают обстоятельства “Краснодара”. Зачем давать команде выезд в Москву после паузы? Как Кордоба доберется до своей команды и как он будет играть?» — добавил комментатор.