Российский футболист запретил дочери становиться квадробером

«Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть. О квадроберах не читал, но наслышан, старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
Ранее другой бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, отвечая вопрос о квадроберах, заявил, что у людей должна быть свобода выбора.
Перед началом сезона-2024/25 Глушаков присоединился к подмосковным «Химкам». Однако в октябре полузащитник решил продолжить карьеру в Медиалиге и стал выступать за «СКА-Ростов».
Помимо «Химок», Глушаков выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН» и «Ахмат». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.