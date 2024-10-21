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Жирков заявил, что тратит на жизнь в 33 раза больше Латышонка

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков раскритиковал слова вратаря «Зенита» Евгения Латышонка о деньгах, которые он тратит на жизнь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее вратарь «Зенита» рассказал, что для комфортной жизни в Санкт-Петербурге ему хватает 30 тысяч рублей.

— 30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать, — сказал Жирков.

Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года. Минувшим летом 41-летний Жирков вошел в тренерский штаб медиафутбольного клуба СКА в качестве играющего тренера.

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