Жирков заявил, что тратит на жизнь в 33 раза больше Латышонка

Ранее вратарь «Зенита» рассказал, что для комфортной жизни в Санкт-Петербурге ему хватает 30 тысяч рублей.
— 30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать, — сказал Жирков.
Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года. Минувшим летом 41-летний Жирков вошел в тренерский штаб медиафутбольного клуба СКА в качестве играющего тренера.