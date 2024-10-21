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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте правовых актов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Ранее сообщалось, что процедура получения российского паспорта 30-летним бразильцем шла на протяжении нескольких месяцев. В прошлом году российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Спустя несколько месяцев Малком покинул российский клуб и перешел в саудовский клуб «Аль‑Хиляль».

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Гамбурга» за 14 млн евро. За российский клуб бразилец провел 198 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. С «Зенитом» Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Зимой 2023 года защитник стал капитаном «Зенита».

В 2016 году Сантос провел шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и сыграл один товарищеский матч за национальную команду. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и в будущем может выступать за сборную России. Ранее за российскую сборную выступали натурализованные бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари.

Одновременно с Сантосом российское гражданство получил канадский хоккеист Седрик Пакетт, который выступает в КХЛ с 2022 года. Первый сезон канадец провел в минском «Динамо», после чего перешел в одноименный клуб из Москвы. Всего 31-летний канадец провел 144 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 82 (50+32) очка.

Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй».

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