Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство

Ранее сообщалось, что процедура получения российского паспорта 30-летним бразильцем шла на протяжении нескольких месяцев. В прошлом году российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Спустя несколько месяцев Малком покинул российский клуб и перешел в саудовский клуб «Аль‑Хиляль».
Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Гамбурга» за 14 млн евро. За российский клуб бразилец провел 198 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. С «Зенитом» Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Зимой 2023 года защитник стал капитаном «Зенита».
В 2016 году Сантос провел шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и сыграл один товарищеский матч за национальную команду. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и в будущем может выступать за сборную России. Ранее за российскую сборную выступали натурализованные бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари.
Одновременно с Сантосом российское гражданство получил канадский хоккеист Седрик Пакетт, который выступает в КХЛ с 2022 года. Первый сезон канадец провел в минском «Динамо», после чего перешел в одноименный клуб из Москвы. Всего 31-летний канадец провел 144 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 82 (50+32) очка.
Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй».