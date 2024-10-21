Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство

Одновременно с Сантосом российское гражданство получил канадский хоккеист Седрик Пакетт, который выступает в КХЛ с 2022 года. Первый сезон канадец провел в минском «Динамо», после чего перешел в одноименный клуб из Москвы. Всего 31-летний канадец провел 144 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 82 (50+32) очка.