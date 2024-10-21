Артем Дзюба избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»

Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра в матче против «Зенита». Сине-бело-голубые одержали крупную выедную победу со счетом 5:0. Дублем отличился Андрей Мостовой, еще по одной мячу записали на своей счет Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.
«Сейчас Дзюба проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — отметили в команде.
12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за «Акрон» пять матчей, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.
Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.
После 12 туров «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. С 30 очками лидирует «Краснодар», на одно очко опережающий «Зенит» и на три — «Локомотив».
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