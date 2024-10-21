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Артем Дзюба избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» был заменен в самом начале матча 12-го тура Российской премьер-лиги против своего бывшего клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра в матче против «Зенита». Сине-бело-голубые одержали крупную выедную победу со счетом 5:0. Дублем отличился Андрей Мостовой, еще по одной мячу записали на своей счет Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

«Сейчас Дзюба проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — отметили в команде.

12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за «Акрон» пять матчей, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.

После 12 туров «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. С 30 очками лидирует «Краснодар», на одно очко опережающий «Зенит» и на три — «Локомотив».

https://vk.com/video-50270859_456242174.

Акрон
0:5
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
16′
Андрей Мостовой
39′
Матео Кассьерра
(Дуглас Сантос)
45′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
52′
Виктор Гимарайнс Артур
(Густаво Мантуан)
85′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
50′
75′
6
Максим Кузьмин
76′
80
Вячеслав Бардыбахин
7
Кирилл Данилин
61′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
46′
71
Дмитрий Пестряков
23
Боян Димоски
46′
99
Иван Тимошенко
24
Артем Дзюба
9′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
17
Андрей Мостовой
27
Нино
66′
15
Вячеслав Караваев
8
Маркус Вендел
66′
55
Родригао
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
76′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
86′
24
Педро
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
2
5
Фолы
2
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь