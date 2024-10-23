«Спартак» готов расстаться с нападающим-легионером

По информации источника, в ближайшее зимнее трансферное окно московский клуб собирается рассмотреть все предложения, которые поступят по поводу трансфера Бонгонда.
Причиной для желания продажи послужил тот факт, что в «Спартаке» считают, что футболист не оправдал ожиданий, которые были на него возложены при переходе. В клубе считают, что за ту заработную плату, которую получает игрок, он должен выдавать больше результативности.
Тео Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года за 7 миллионов евро. На счету форварда восемь голов и четыре результативные передачи в 49 матчах за московский клуб.
После 12 туров «Спартак» идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 19 очками. В прошлом туре национального первенства «Спартак» уступил «Краснодару».В следующем туре подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют с «Пари НН». Встреча состоится 27 октября.