Мостовой рассказал, как отнесся к отказу «Спартака» в стажировке

«У меня есть много предложений по прохождению стажировки, но определенного решения я пока еще не принял. Посмотрим. Я ведь недавно вышел из больницы и хочу полностью восстановиться — чтобы меня где-нибудь еще раз не прихватило. Я спокойно отношусь к отказу “Спартака”, есть много команд, предложений и открытых дверей», — передает РИА Новости слова Мостового.