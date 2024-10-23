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Мостовой рассказал, как отнесся к отказу «Спартака» в стажировке

Ранее Александр Мостовой рассказал, что пройдет стажировку в «Спартаке» в рамках обучения в академии РФС. Накануне в клубе изменили решение и отменили стажировку.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Ранее в «Спартаке» подтверждали, что известный в прошлом футболист будет стажироваться в клубе. Но 22 октября появилась информация об отмене стажировки.

«У меня есть много предложений по прохождению стажировки, но определенного решения я пока еще не принял. Посмотрим. Я ведь недавно вышел из больницы и хочу полностью восстановиться — чтобы меня где-нибудь еще раз не прихватило. Я спокойно отношусь к отказу “Спартака”, есть много команд, предложений и открытых дверей», — передает РИА Новости слова Мостового.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.

В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

Спартак