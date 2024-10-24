Зарема: Промесу повезло, что он сейчас не позорится за «Спартак»

«Промес заявлен за дубайский клуб? На самом деле он счастливчик и хотя бы не позорится за весь “Спартак”! Пусть играют своими бонгондами и барко, которые все вместе не годятся в подметки Промесу — ни индивидуально, ни коллективно.
У Промеса есть чутье — он всегда сваливал в нужный момент. Из “Твенте”, где ему нечего было ловить, в “Спартак”. Из “Спартака” на пике — в Испанию. Из Испании, где играл на неудобной позиции, в родной “Аякс”. И снова в любимый “Спартак”, в который вернулся за титулами. Из безнадежного “Спартака” в гостеприимный Дубай», — сказала Салихова.
Контракт Промеса со «Спартаком» истек 1 июля. В сентябре он подписал контракт с клубом из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед». 32-летний нидерландец был заявлен за клуб на этой неделе. Его дебют за новый клуб может состояться в субботу, 26 октября в матче против «Хатты».
«Дубай Юнайтед» принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price. Президентом клуба является бывший вратарь сборной Молдавии Илья Чебану, известный в России по выступлениям за «Мордовию» и «Томь».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 27 октября, красно-белые на выезде сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 14:15 по московскому времени.