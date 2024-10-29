Суперкомпьютер назвал претендента на победу в РПЛ после 13 туров

Ранее после завершения первой трети чемпионата (10 туров) главным претендентом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта являлся «Зенит». За туры с 5-го по 10-й шансы сине-бело-голубых на чемпионство упали с 68% до 45,4%.