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Суперкомпьютер назвал претендента на победу в РПЛ после 13 туров

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после завершения 13-го тура.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Ранее после завершения первой трети чемпионата (10 туров) главным претендентом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта являлся «Зенит». За туры с 5-го по 10-й шансы сине-бело-голубых на чемпионство упали с 68% до 45,4%.

В обновленной версии прогноза главным претендентом на золотые медали является «Краснодар». Вероятность чемпионства «быков» оценивается в 47,3%. Второе место в списке претендентов занимает «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta:

  1. «Краснодар» (47,3%);

  2. «Зенит» (42%);

  3. «Локомотив» (7,4%);

  4. «Динамо» (2,2%);

  5. ЦСКА (1,1%).

В текущем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда Мурада Мусаева идет на серии из 10 побед. На втором месте располагается «Зенит», набрав 30 баллов. Третью строчку занимает «Локомотив» с 28 очками.

В следующем туре «Краснодар» на домашнем поле примет аутсайдера чемпионата России — «Оренбург». «Зенит» дома сыграет с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» примет «Рубин».

Премьер-лига: таблица и календарь