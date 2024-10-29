Суперкомпьютер назвал претендента на победу в РПЛ после 13 туров

Ранее после завершения первой трети чемпионата (10 туров) главным претендентом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта являлся «Зенит». За туры с 5-го по 10-й шансы сине-бело-голубых на чемпионство упали с 68% до 45,4%.
В обновленной версии прогноза главным претендентом на золотые медали является «Краснодар». Вероятность чемпионства «быков» оценивается в 47,3%. Второе место в списке претендентов занимает «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».
Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta:
«Краснодар» (47,3%);
«Зенит» (42%);
«Локомотив» (7,4%);
«Динамо» (2,2%);
ЦСКА (1,1%).
В текущем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда Мурада Мусаева идет на серии из 10 побед. На втором месте располагается «Зенит», набрав 30 баллов. Третью строчку занимает «Локомотив» с 28 очками.
В следующем туре «Краснодар» на домашнем поле примет аутсайдера чемпионата России — «Оренбург». «Зенит» дома сыграет с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» примет «Рубин».