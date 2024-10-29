«Для меня это был сильный удар». Миранчук — об уходе из «Локо»

1 июля у Антона Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. В сентябре 28-летний россиянин подписал двухлетний контракт с «Сьоном». Миранчук провел за новый клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
— Ты когда это понял? В феврале? В марте? В июне?
— Наверное, в июне все-таки. Потому что в феврале я сделал для себя какую-то пометку, что можно смотреть на какой-то другой чемпионат. Но потом отрезок у меня был неплохой в «Локо» последний. В целом мы даже заняли 4-е место, но могли бороться за тройку. И такие мысли уже были, потому что я понял требования тренера, потому что первое время были с ним недопонимания. Меня много меняли в перерыве.
— Это были игровые или личные недопонимания?
— Личного ничего не могу сказать. Были, наверное, какие-то игровые моменты, которые его не устраивали. Для меня это был сильный удар, потому что, когда в перерыве меняют человека, для меня его вообще не было на поле. Таких матчей было много. Для меня с психологической точки зрения это тяжеловато, но в конце был отрезок хороший. Я понял, что он хочет, успокоился сам и начал получать от футбола удовольствие. Этот момент меня тормозил. Дотянул до июня, но потом все-таки решил, что нет, — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.