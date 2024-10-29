Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Для меня это был сильный удар». Миранчук — об уходе из «Локо»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, когда решился на уход из московского «Локомотива».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

1 июля у Антона Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. В сентябре 28-летний россиянин подписал двухлетний контракт с «Сьоном». Миранчук провел за новый клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

— Ты когда это понял? В феврале? В марте? В июне?


— Наверное, в июне все-таки. Потому что в феврале я сделал для себя какую-то пометку, что можно смотреть на какой-то другой чемпионат. Но потом отрезок у меня был неплохой в «Локо» последний. В целом мы даже заняли 4-е место, но могли бороться за тройку. И такие мысли уже были, потому что я понял требования тренера, потому что первое время были с ним недопонимания. Меня много меняли в перерыве.

— Это были игровые или личные недопонимания?


— Личного ничего не могу сказать. Были, наверное, какие-то игровые моменты, которые его не устраивали. Для меня это был сильный удар, потому что, когда в перерыве меняют человека, для меня его вообще не было на поле. Таких матчей было много. Для меня с психологической точки зрения это тяжеловато, но в конце был отрезок хороший. Я понял, что он хочет, успокоился сам и начал получать от футбола удовольствие. Этот момент меня тормозил. Дотянул до июня, но потом все-таки решил, что нет, — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.


Локомотив
Сьон