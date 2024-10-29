«Для меня это был сильный удар». Миранчук — об уходе из «Локо»



— Личного ничего не могу сказать. Были, наверное, какие-то игровые моменты, которые его не устраивали. Для меня это был сильный удар, потому что, когда в перерыве меняют человека, для меня его вообще не было на поле. Таких матчей было много. Для меня с психологической точки зрения это тяжеловато, но в конце был отрезок хороший. Я понял, что он хочет, успокоился сам и начал получать от футбола удовольствие. Этот момент меня тормозил. Дотянул до июня, но потом все-таки решил, что нет, — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.