Хавбек ЦСКА — о призе лучшему молодому игроку Азии: Мама плакала

«Я бы, конечно, поблагодарил товарищей по команде, тренерский штаб и, в первую очередь, родителей. Если бы они увидели меня по телевизору, что я получаю награду, они бы точно плакали, но это слезы радости. И мне было бы очень приятно увидеть их радость», — передает слова Файзуллаева пресс-служба клуба.