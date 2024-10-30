Хавбек ЦСКА — о призе лучшему молодому игроку Азии: Мама плакала

Аббосбек Файзуллаев рассказал, какую речь произнес бы на церемонии награждения.
«Я бы, конечно, поблагодарил товарищей по команде, тренерский штаб и, в первую очередь, родителей. Если бы они увидели меня по телевизору, что я получаю награду, они бы точно плакали, но это слезы радости. И мне было бы очень приятно увидеть их радость», — передает слова Файзуллаева пресс-служба клуба.
«Вчера я разговаривал с родителями после награждения, мама плакала как всегда. Это по-другому ощущается, когда с родителями общаешься, и они рады за твои достижения. Я делю с ними все мои хорошие и плохие моменты, и они всегда поддерживают, а семья — это самое главное», — добавил футболист ЦСКА.
В споре за приз Файзуллаев обошел японского нападающего «Камимуры» Гаку Навату, а также атакующего полузащитника английского "Сток Сити’Пэ Джун Хо, представляющего Южную Корею. Вручение премии прошло в Сеуле.
Ранее только один раз узбекский футболист был признан лучшим молодым футболистом года в Азии. В 2015 году престижную награду получил Достонбек Хамдамов.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. За этот период он сыграл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 19 результативных передач. На счету 21-летнего футболиста 21 матч и 4 мяча за сборную Узбекистана.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Файзуллаева в 6 миллионов евро.