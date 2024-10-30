Тренер ЦСКА Николич высказался о дерби со «Спартаком»

«Слава богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность выступить в таком матче. Надо отдавать все силы и правильно подготовиться», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».