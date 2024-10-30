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Тренер ЦСКА Николич высказался о дерби со «Спартаком»

В субботу, 2 ноября, подопечные Марко Николича примут футболистов «Спартака» в рамках матча Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Слава богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность выступить в таком матче. Надо отдавать все силы и правильно подготовиться», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

45-летний сербский специалист Марко Николич работает с армейским клубом с июня 2024 года. Ранее он возглавлял сербские «Рад», «Войводину» и «Партизан», венгерский «Фехервар», словенскую «Олимпию», московский «Локомотив» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

После 13 туров армейцы набрали 24 очка и занимают пятое место в чемпионате России. «Спартак» уступает соперникам по дерби два очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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