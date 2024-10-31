Алексей Сухой назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Матч пройдет в субботу, 2 ноября. Помогать Сухому будут ассистенты Арам Петросян и Александр Богданов, резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Сергей Карасев и ассистент Евгений Буланов.
В этом сезоне Сухой по одному разу судил матчи ЦСКА и «Спартака», причем в обоих случаях эти команды под его судейством проигрывали. В июле он отработал на матче «Оренбург» — «Спартак» (2:0), а в сентябре обслуживал встречу ЦСКА — «Зенит» (0:1).
Все судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ:
1 ноября (пятница):
«Динамо» Москва — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мартынов.
2 ноября (суббота):
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.
3 ноября (воскресенье):
«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Сергей Карасёв; инспектор — Александр Гончар.
«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артём Любимов; инспектор — Эдуард Малый.
«Факел» — «Химки»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Тюмин.
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Рашид Абусуев, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Вячеслав Харламов.