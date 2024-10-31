Алексей Сухой назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

В этом сезоне Сухой по одному разу судил матчи ЦСКА и «Спартака», причем в обоих случаях эти команды под его судейством проигрывали. В июле он отработал на матче «Оренбург» — «Спартак» (2:0), а в сентябре обслуживал встречу ЦСКА — «Зенит» (0:1).