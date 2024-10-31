Черданцев: Станкович очень разочаровывает, он не лучше Абаскаля

«Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер. По позиции “Спартака” в таблице — ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная. Здесь я не вижу, что такое “Спартак” Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора состава», — добавил Георгий Черданцев.