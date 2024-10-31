Черданцев: Станкович очень разочаровывает, он не лучше Абаскаля

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Красно-белые на данный момент отстают от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем “Спартак” Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов. Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича», — передает слова Черданцева «Матч ТВ».
«Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер. По позиции “Спартака” в таблице — ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная. Здесь я не вижу, что такое “Спартак” Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора состава», — добавил Георгий Черданцев.
До того, как возглавить «Спартак», Станкович тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош». После 13 туров Российской Премьер-лиги московский «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в чемпионате России.