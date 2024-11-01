Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе

12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за «Акрон» пять матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.