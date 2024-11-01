Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе

Как сообщает «Матч ТВ», 1 ноября Артем Дзюба провел полноценную тренировку в общей группе команды. В рамках 14-го тура 3 ноября «Акрон» примет «Крылья Советов».
12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за «Акрон» пять матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.
Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.
После 13 туров «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. С 33 очками лидирует «Краснодар», на три очка опережающий «Зенит» и на пять — «Локомотив».