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Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе

Форвард «Акрона» не выходил на поле с 18 октября из‑за повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в начале матча 12‑го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Как сообщает «Матч ТВ», 1 ноября Артем Дзюба провел полноценную тренировку в общей группе команды. В рамках 14-го тура 3 ноября «Акрон» примет «Крылья Советов».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 14, 3.11.2024, 13:00
Акрон
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Крылья Советов
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12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за «Акрон» пять матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.

После 13 туров «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. С 33 очками лидирует «Краснодар», на три очка опережающий «Зенит» и на пять — «Локомотив».

Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь