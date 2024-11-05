Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Аршавин назвал самый памятный гол в своей карьере

Также бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил о матче с «Ливерпулем» (4:4) 21 апреля 2009 года, в котором он забил четыре гола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что самым памятный для него является гол в ворота «Локомотива» в Суперкубке России 2008 года.

«Самый запоминающийся год был забит в Суперкубке, когда я подкараулил вратаря. В России такого больше не забывали. В детстве же я никогда не забивал много, всегда больше отдавал — так и осталось во взрослом футболе», — сказал Аршавин.

«Не было никакого настроя. Тогда я провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports. Хотел больше улавливать английские фразы. Игра складывалась не очень хорошо, нас возили. Но я забил, вышли вперед — это придало уверенности. Однако перед самой игрой я ничего не чувствовал», — сказал Аршавин.

В разные годы Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». Он является трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Зенит
Арсенал
Ливерпуль
Премьер-лига: таблица и календарь