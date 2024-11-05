Андрей Аршавин назвал самый памятный гол в своей карьере

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что самым памятный для него является гол в ворота «Локомотива» в Суперкубке России 2008 года.
«Самый запоминающийся год был забит в Суперкубке, когда я подкараулил вратаря. В России такого больше не забывали. В детстве же я никогда не забивал много, всегда больше отдавал — так и осталось во взрослом футболе», — сказал Аршавин.
«Не было никакого настроя. Тогда я провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports. Хотел больше улавливать английские фразы. Игра складывалась не очень хорошо, нас возили. Но я забил, вышли вперед — это придало уверенности. Однако перед самой игрой я ничего не чувствовал», — сказал Аршавин.
В разные годы Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». Он является трехкратным чемпионом России, победителем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.