Андрей Аршавин назвал самый памятный гол в своей карьере

«Не было никакого настроя. Тогда я провел весь день в кровати, смотрел Sky Sports. Хотел больше улавливать английские фразы. Игра складывалась не очень хорошо, нас возили. Но я забил, вышли вперед — это придало уверенности. Однако перед самой игрой я ничего не чувствовал», — сказал Аршавин.