Джон Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

В минувшем месяце 31-летний колумбиец провел три матча, в которых забил три гола и оформил одну голевую передачу.
На награду также претендовали полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев, полузащитник «Акрона» Стефан Лончар и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.
Кордоба стал лучшим в двух голосованиях: за него проголосовали все эксперты РПЛ и четыре из пяти комментаторов. В голосовании болельщиков колумбиец уступил первое место Мостовому.
Для Кордобы это первая подобная награда в карьере. Ранее лишь один игрок «Краснодара» признавался лучшим игроком месяца в РПЛ — Эдуард Сперцян в октябре 2023 года.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка. В воскресенье, 10 ноября, «быки» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.