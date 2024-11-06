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Джон Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам октября. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В минувшем месяце 31-летний колумбиец провел три матча, в которых забил три гола и оформил одну голевую передачу.

На награду также претендовали полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев, полузащитник «Акрона» Стефан Лончар и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

Кордоба стал лучшим в двух голосованиях: за него проголосовали все эксперты РПЛ и четыре из пяти комментаторов. В голосовании болельщиков колумбиец уступил первое место Мостовому.

Для Кордобы это первая подобная награда в карьере. Ранее лишь один игрок «Краснодара» признавался лучшим игроком месяца в РПЛ — Эдуард Сперцян в октябре 2023 года.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка. В воскресенье, 10 ноября, «быки» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

Краснодар