«Локомотив» договорился о продлении контракта с Батраковым

Всего Батраков провел в нынешнем сезоне 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. «Локомотив» после 14 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.