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«Локомотив» договорился о продлении контракта с Батраковым

Об этом сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам Нагорных, молодой лидер железнодорожников подпишет новое соглашение на улучшенных условиях.

«Продление контракта с Батраковым на улучшенных условиях? Какое-то время назад договорились», — приводит слова Нагорных РИА Новости Спорт.

Нынешний контракт Алексея Батракова действует до лета 2027 года. 19-летний полузащитник проводит первый полноценный сезон в качестве игрока основного состава «Локомотива». В РПЛ он забил восемь голов, Батраков делит первое место в списке лучших бомбардиров с Джоном Кордобой из «Краснодара».

Всего Батраков провел в нынешнем сезоне 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. «Локомотив» после 14 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.

Локомотив