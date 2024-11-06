Мостовой рассказал о первом дне стажировки в «Динамо»

«Первый день стажировки прошел замечательно — Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.
Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни. Я немного впечатлен их базой, потому что был на многих европейских — у “Динамо” есть все условия», — сказал Мостовой.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Ранее у Мостового была запланирована стажировка в «Спартаке», однако она была отменена по инициативе красно-белых. В начале октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней в почках.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков. В субботу, 9 ноября, бело-голубые дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.