Мостовой рассказал о первом дне стажировки в «Динамо»

«Первый день стажировки прошел замечательно — Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.



Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни. Я немного впечатлен их базой, потому что был на многих европейских — у “Динамо” есть все условия», — сказал Мостовой.