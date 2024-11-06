Вратарь «Локо» заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч в месяц

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц как его коллега из петербургского клуба.
«Какой суммы мне бы хватало для комфортной жизни? Такой суммы нет, но не 30 тысяч точно. Я ипотеку плачу. 100−150 тысяч? Больше. То, что вы назвали, — это только на детский садик, всякие развивающие кружки для ребенка. Моей дочке четыре года. Так что, конечно, выходит больше», — сказал Митрюшкин в интервью «Советскому спорту».
Митрюшкин — воспитанник «Спартака», он дебютировал во взрослом футболе в составе красно-белых весной 2014 года. В 2016 году голкипер перешел в швейцарский «Сьон», за который выступал на протяжении четырех лет, после играл в Германии за дюссельдорфскую «Фортуну» и дрезденское «Динамо». В 2022 году он вернулся в Россию, подписав контракт с подмосковными «Химками». К «Локомотиву» Митрюшкин присоединился в июне.