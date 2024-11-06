Вратарь «Локо» заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч в месяц

«Какой суммы мне бы хватало для комфортной жизни? Такой суммы нет, но не 30 тысяч точно. Я ипотеку плачу. 100−150 тысяч? Больше. То, что вы назвали, — это только на детский садик, всякие развивающие кружки для ребенка. Моей дочке четыре года. Так что, конечно, выходит больше», — сказал Митрюшкин в интервью «Советскому спорту».