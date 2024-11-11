Дзюба: Хочу попробовать тренировать. Все говорят, что это вообще другой мир

«Станет ли проблемой то, что я всегда говорю все в лицо? Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать. Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков. У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками», — добавил форвард «Акрона».