Дзюба: Хочу попробовать тренировать. Все говорят, что это вообще другой мир

«В целом хочу попробовать тренировать. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так», — сказал Дюзба в интервью «Матч ТВ».
«Станет ли проблемой то, что я всегда говорю все в лицо? Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать. Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков. У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками», — добавил форвард «Акрона».
Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.