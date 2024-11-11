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Дзюба: Хочу попробовать тренировать. Все говорят, что это вообще другой мир

36-летний нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что после окончания карьеры футболиста ему было бы интересно поработать тренером.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
23

«В целом хочу попробовать тренировать. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так», — сказал Дюзба в интервью «Матч ТВ».

«Станет ли проблемой то, что я всегда говорю все в лицо? Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать. Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков. У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками», — добавил форвард «Акрона».

Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.

Спартак
4:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Манфред Угальде)
28′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
58′
Тео Бонгонда
(Кристофер Мартинс)
63′
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Кристофер Мартинс
80′
29
Рикарду Мангаш
8
Маркиньос
80′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
90′
28
Даниил Зорин
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
6
Максим Кузьмин
59′
7
Кирилл Данилин
14
Владимир Хубулов
59′
17
Солтмурад Бакаев
86′
86′
77
Константин Савичев
67′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
59′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
67′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
7
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь